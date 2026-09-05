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İstanbul'da Polis Memuru Şehit Oldu

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Esenyurt'ta trafik denetimi sırasında korsan taksici tarafından silahla vurulan polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın hastanede şehit olduğunu duyurdu ve başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da trafik uygulamasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı.

Çiftçi, sosyal medya hesabındaki mesajında, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Topatan'ın, dün Esenyurt'ta trafik denetimi sırasında korsan taksicilik yaptığı belirlenen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandığını belirtti.

Topatan'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildiren Çiftçi, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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