Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi'den Şehit Polis Memuru Yalçın İçin Taziye Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın için başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın için başsağlığı mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, X hesabından paylaştığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Seçkin Yalçın; 30.03.2026 günü servis aracının Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapmış olduğu trafik kazası sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 05.04.2026 günü şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA
