Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi'den İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale yalnızca hukuku değil, insanlığın vicdanını da derinden yaralayan, kabulü mümkün olmayan bir zulümdür." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu.

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale yalnızca hukuku değil, insanlığın vicdanını da derinden yaralayan, kabulü mümkün olmayan bir zulümdür" ifadelerini kullanan Çiftçi, mazlumların yarasına merhem olmak isteyen insanların engellendiğine ve alıkonulduğuna dikkati çekti.

Çiftçi, Gazze'de yaşanan acıların artık yalnızca bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın imtihanı olduğunu vurguladı.

Bu imtihan karşısında susmanın zulme ortak olmak anlamına geleceğini belirten Çiftçi, "Zulme rıza göstermemek, hakkı haykırmak ve mazlumun yanında saf tutmak, bizim için sadece bir tercih değil, bir vecibedir. Dualarımız Gazze'deki kardeşlerimizle. Rabb'im, mazlumların yardımcısı olsun, adaleti, merhameti ve hakkı yeryüzünde hakim kılsın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

