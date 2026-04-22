Haberler

Bakan Çiftçi'den Gülistan Doku Soruşturması Açıklaması: Somut Gerçeğin Ortaya Çıkarılması İçin Süreci Sonuna Kadar Kararlılıkla Sürdüreceğiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gülistan Doku soruşturmasına dair açıklamalarda bulunarak, incelemelerin titizlikle devam edeceğini ve hiçbir iddianın karşılıksız bırakılmayacağını ifade etti.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dört Mülkiye Başmüfettişimiz ve iki Polis Başmüfettişimiz; hem mülki idare hem de Emniyet boyutunda, dönemin yetkililerine ilişkin herhangi bir ihmal olup olmadığını titizlikle incelemektedir. Hiçbir iddiayı karşılıksız bırakmadan, hiçbir ihmali göz ardı etmeden somut gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için süreci sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi'nin Tunceli Valiliği'nde bugün düzenlenen soruşturma kapsamlı toplantıyı alıntılayarak yaptığı paylaşım şöyle:

"İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcılarımız bugün Tunceli'de ilgili kurum ve yetkililerle bir araya geldi. Jandarma Genel Komutanlığımız, yürütülen arama çalışmaları kapsamında teknik ve lojistik destek sağlamaktadır. Dört Mülkiye Başmüfettişimiz ve iki Polis Başmüfettişimiz; hem mülki idare hem de Emniyet boyutunda, dönemin yetkililerine ilişkin herhangi bir ihmal olup olmadığını titizlikle incelemektedir. Hiçbir iddiayı karşılıksız bırakmadan, hiçbir ihmali göz ardı etmeden somut gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için süreci sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

