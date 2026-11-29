İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması, bölgede adil ve kalıcı barışın tesis edilmesi yönündeki desteğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nün, Filistin halkının özgürlük ve adalet arayışını hatırlamak, insanlığın ortak sorumluluğunu bir kez daha dile getirmek için müstesna bir gün olduğunu belirtti.

Çiftçi şunları kaydetti:

"Asırlar boyunca gönül ve kader birliği içinde olduğumuz Filistinli kardeşlerimizin hukukunu gözetmek, tarihimize ve medeniyetimize olan vefa borcumuzdur. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması, bölgede adil ve kalıcı barışın tesis edilmesi yönündeki desteğimizi sürdüreceğiz. Bu anlamlı günde, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Filistin halkını hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Hakk, Filistinli kardeşlerimize kendi vatanlarında hürriyet, emniyet ve huzur içinde yaşamayı nasip eylesin."

Kaynak: AA