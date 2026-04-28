İçişleri Bakanı Çiftçi'den eylemlerini sona erdiren madencilere ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'daki madenci eyleminin sona ermesine ilişkin, "Emekçilerimizin eylemi polislere çiçek vererek sonlandırması, milletimizin özünde taşıdığı saygı, vakar ve birlik ruhunun en güzel tezahürlerinden biri olmuştur." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da günlerdir devam eden madenci eyleminin sağduyu ve nezaket içinde sona ermesinin, herkes adına anlamlı bir tablo ortaya koyduğunu belirtti.

Eylemcilerin kadın polislere çiçek verdiği fotoğrafı da paylaşan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Emekçilerimizin eylemi polislere çiçek vererek sonlandırması, milletimizin özünde taşıdığı saygı, vakar ve birlik ruhunun en güzel tezahürlerinden biri olmuştur. 'İşçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz.' anlayışıyla, emeğin hakkını korumak, sosyal adaleti güçlendirmek ve her vatandaşımızın onurlu bir yaşam sürmesini teminat altına almak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Sağduyunun hakim olduğu bu sürece katkı sunan tüm taraflara teşekkür ediyorum."