İçişleri Bakanı Çiftçi'den Atina'daki temaslarına ilişkin paylaşım Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, komşu ülkelerle yapıcı ve sonuç odaklı işbirliğinin güçlendirilerek, insan hayatını koruyan ve kamu düzenini esas alan politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Atina'daki temasları kapsamında Atina Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'ten çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını aktardı.

Üçlü Mekanizma Toplantısı gerçekleştirdiklerini ve Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ve Bulgaristan İçişleri Bakanı Emil Dechev ile ayrı görüşmeler yaptıkları bilgisini paylaşan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Düzensiz göç, sınır güvenliği, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörle mücadele başlıklarını kapsamlı şekilde ele aldık. Geri itmelerin sona erdirilmesi, insan hayatını esas alan ortak yaklaşımın güçlendirilmesi ve bölgesel iş birliğinin ilerletilmesi gerektiğini vurguladık. Suçla mücadelede anlık bilgi paylaşımının artırılması, firarilerin iadesi ve suç örgütlerine karşı ortak, kararlı duruşun önemine dikkat çektik. Türkiye olarak, komşularımızla yapıcı ve sonuç odaklı işbirliğimizi güçlendirerek, insan hayatını koruyan ve kamu düzenini esas alan politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."