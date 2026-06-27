Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi: Yolumuz, istikametimiz, hedefimiz bir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde düzenlenen toplantıda, yol arkadaşlarıyla bir araya geldiğini belirtti.

İstişareyi bereket, ortak aklı güç bilen, milletle gönül bağını daima diri tutan büyük ve güçlü bir ailenin mensupları olduklarını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Çeyrek asırdır milletimizin emanetine sahip çıkıyor, Türkiye'mize aşkla hizmet ediyoruz. İlk günkü heyecanımız, aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyor. Yolumuz bir, istikametimiz bir, hedefimiz birdir. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmeyi sürdüreceğiz. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi ve gayretimizi daim eylesin."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti

Avrupa felaketi yaşıyor! Başkentte bir günde 100'den fazla ölüm
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'de toplu rozet töreni! İzmir'de 370 kişi aynı anda partiye katıldı

AK Parti'den CHP'nin kalesinde gövde gösterisi
Yanlışlıkla şezlonguna oturan 13 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı, otel savaş alanına döndü

Yanlışlıkla şezlonguna oturan 13 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı
Ahlat'ta sel tarım arazilerine zarar verdi

Yağmurun ardından bir şehrimizde hasar büyük
Başsavcılıklardan suç örgütlerine tarihi operasyon: 1095 şüpheli hakkında işlem

Türkiye genelinde devasa operasyon! Binden fazla şüpheliye işlem
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Anne restoranı bastı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek

Ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi! Tek bir şartı var
Çocuk tiyatrosunda skandal iddialar! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı

Çocuk tiyatrosunda skandal! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı