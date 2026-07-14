Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Ülkemize kasteden hiçbir ihanet şebekesine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Ülkemize kasteden hiçbir ihanet şebekesine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 yıl önce yapılan hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin vatanına, ülkesine, devletine ve istiklaline sahip çıktığı destansı mücadelesiyle bertaraf edildiğini belirtti.

O karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan milletin sarsılmaz iradesinin, bugün de devletin en büyük gücü ve bağımsızlığın en güçlü teminatı olduğunu ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak, ülkemizin huzuru, güvenliği ve demokrasimizin bekası için aynı ruh ve inançla görevimizin başındayız. Ülkemize kasteden hiçbir ihanet şebekesine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde; vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanımızı rahmetle yad ediyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı

Abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

Oğuzhan da Haluk abisini sattı
Kayıp ihbarından vahşet çıktı: Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş

Kayıp ihbarından vahşet çıktı! Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş
Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı, İran füzeleri Ürdün'deki üssü vurdu

Hava savunma sistemleri çaresiz! İran füzeleri ABD üssünü böyle vurdu
Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...

Zehra Güneş'ten olay itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Haluk Levent’in şoföründen şok iddialar: Hesabımı milyonluk para transferlerinde kullandılar

Haluk Levent'in şoföründen itiraf gibi ifade: 210 milyon TL transfer!
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın