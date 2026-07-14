İçişleri Bakanı Çiftçi'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Ülkemize kasteden hiçbir ihanet şebekesine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 yıl önce yapılan hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin vatanına, ülkesine, devletine ve istiklaline sahip çıktığı destansı mücadelesiyle bertaraf edildiğini belirtti.

O karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan milletin sarsılmaz iradesinin, bugün de devletin en büyük gücü ve bağımsızlığın en güçlü teminatı olduğunu ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak, ülkemizin huzuru, güvenliği ve demokrasimizin bekası için aynı ruh ve inançla görevimizin başındayız. Ülkemize kasteden hiçbir ihanet şebekesine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde; vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanımızı rahmetle yad ediyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."