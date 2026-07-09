2 bin 763 kontrol noktası kaldırıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Terörsüz Türkiye" kapsamında 2 bin 763 kontrol ve arama noktasının kaldırıldığını belirterek, "Müfettişlerimiz sahada çalışıyorlar. Kalanları da gözden geçiriyorlar. 'Acaba bunların da devam etmesi gerekir mi, kaldırılması gerekir mi?' diye sivil bir gözle onlara tekrar bakıyoruz." dedi.

Bakan Çiftçi, 24 TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladı.

İçişleri Bakanlığının da "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında çalışmalar yürüttüğünü belirten Çiftçi, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaklaşık 8 yıl görev yaptığını, bu bölgelerde arama ve yol kontrol noktalarının bulunduğunu söyledi.

Terörsüz Türkiye'yle beraber bunların gözden geçirilmesi, bazı görevini tamamlamış yol kontrol ve arama noktalarının kaldırılması gerektiğine dair valiliklere talimat verdiğini aktaran Çiftçi, "Bu çalışmalar neticesinde biz 2 bin 763 yol kontrol noktasını veya sabit noktayı kaldırdık. Hatta şu anda yine müfettişlerimiz sahada çalışıyorlar. Kalanları da gözden geçiriyorlar. 'Acaba bunların da devam etmesi gerekir mi, kaldırılması gerekir mi?' diye sivil bir gözle onlara tekrar bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, bu çalışmalar kapsamında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde işlevini yitiren ve görevini tamamlayan bir yol kontrol noktasının kaldırıldığını anlatarak, uygulamanın NATO Zirvesi'yle ilgisinin bulunmadığını dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı olarak "Terörsüz Türkiye" sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Terör örgütü mensuplarını ikna yoluyla teslim olmaya yönelik bir çalışmamız var. Terör örgütü 12 Mayıs 2025'te silah bırakmıştı. O günden bugüne kadar 219 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim olması sağlanmış. Yani sırf 134 tanesi bu sene teslim oldu, bu 6 aylık süre içerisinde. Yol kontrol noktaları bunun bir başka çalışmasıydı. Arazide arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz. 58 sığınak, barınak veya depo gibi yaşam alanını bulduk ve onları da tasfiye ettik. Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız kanalıyla arazideki çalışmalarımız hızla devam ediyor."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Şırnak Cudi Dağı'nda bir programa katıldığını hatırlatan Çiftçi, "Eskiden böyle bir şey mümkün müydü? Güvenlik sağlandığı için, güven ortamı yeniden tesis edildiği için bugün Cudi Dağı'nda etkinlik yapılabiliyor. Hakkari'de yine bir güreş festivali düzenlendi Cilo Dağları'nda. Hakkari'de önceden böyle bir etkinlik düzenlemek hayal gibi bir şeydi." diye konuştu.

Çiftçi, Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge daha da yaygınlaştıkça, güvenlik daha da arttıkça bölgedeki hareketliliğin ve turizmin daha da artacağını düşündüklerini söyledi.

Suç örgütleriyle mücadele

"Yeni nesil suç örgütleri"yle ilgili mücadelelerini artırdıklarına dikkati çeken Çiftçi, bu yıl 478 suç örgütüne 1272 operasyonun yapıldığını aktardı.

Suç örgütlerine faaliyet alanı bırakmayacaklarının altını çizen Çiftçi, "Bu konuda son derece kararlıyız. Yurt dışına kaçanlar varsa da onları da kaçtıkları yerlerden kırmızı bülten veya difüzyon çıkarmak suretiyle yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Bu konuda İçişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız son derece kararlı. Beraber de çalışıyoruz. Yeni nesil suç örgütlerini de tasfiye edeceğiz." dedi.

Siber alana, "siber vatan" dediklerini anımsatan Çiftçi, "Nasıl ki sokaklarımızda, caddelerimizde, kamuya açık alanlarda devriye faaliyetleri icra ediyorsak, güvenliği sağlamak zorundaysak, siber vatanda da güvenliği sağlamak zorundayız." diye konuştu.

Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının bu yıl yaptığı siber devriye çalışmalarında 138 bin kişi veya hesapta suç unsurunun tespit edildiğini belirtti.

Bu kapsamda 30 bin internet sitesi ile 52 bin sosyal medya hesabına erişimi engellediklerini aktaran Çiftçi, ayrıca 45 bin yasa dışı bahis sitesine erişim engeli getirildiğini söyledi.

DOLUNAY Projesi

Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi (DOLUNAY) Projesi'yle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"DOLUNAY merkezinde mesela savcımız olacak. Emniyetten, jandarmadan, MASAK'tan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan, Siber Güvenlik Başkanlığından, bankalar arası bir merkez var, Kart Merkezi diye, oradan temsilcilerin olduğu bir merkez burası. Amacımız şu, hemen kısa süre içerisinde dolandırıcılığa uğradığını iddia eden vatandaş olduğunda, bu merkez süratle işe el koysun, para izini kaybetmeden varlığı dondurabilelim ve buharlaşmasını engelleyelim, yani izini sürebilelim. Bu maksatla bir proje geliştirdik. Adalet Bakanımızla da görüştük. Onlar da makul gördüler. Şimdi iki bakanlık arasında son çalışmaları yapıyoruz. Bir kanuni düzenleme gerektiriyor. Bunu yaptığımız takdirde dolandırıcılarla daha etkili bir mücadele yürütebileceğiz."

Çiftçi, "Telefonda 'ben savcıyım, polisim, para getir' diye bir şey olur mu?" sorusuna, "Kesinlikle olmaz." yanıtını verdi.

Vatandaşların bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini vurgulayan Çiftçi, "Telefon açtıklarında bu tür kişiler, hemen telefonu kapatsınlar ve 112'yi arasınlar." uyarısında bulundu.

"Suriyelilerden 1,5 milyon kişi ülkelerine döndü"

Çiftçi, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin sayısının 2 milyon 245 bin olduğunu aktararak, şunları ifade etti:

"2016 yılında başlayan Suriye'ye geri dönenler var. Cumhurbaşkanımız da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı bir toplantıda 'gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşten' bahsetmişti. 2016 yılından 2026 yılına kadar, yani şu 10 yıllık süre içerisinde 1,5 milyon kişi ülkelerine geri döndü Suriyelilerden. Karıştırılan rakam şu, 8 Aralık 2024'te Suriye'de rejim değişti. Yani 8 Aralık devriminden sonra gidenlerin sayısı da bugün itibarıyla 710 bin. Türkiye'de her gün ortalama 1000 kişi Suriyelilerden ülkelerine geri dönüyor." ifadesini kullandı.

Suriye'ye yaptığı ziyaret kapsamındaki temaslarına da değinen Çiftçi, ülkede güvenlik ortamı arttıkça, hayat normale döndükçe söz konusu dönüşlerin hızlanacağını düşündüğünü söyledi.

Mülki İdare Amirleri Sosyal Medya Kullanım Rehberi

Mülki idare amirlerinin sosyal medya kullanımıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, yapılan paylaşımların devletin vakarına, ciddiyetine, devlet adamı mantığına uygun olması gerektiğini vurguladı.

Çiftçi, kişisel reklama kaçılmaması ve makamın ağırlığının korunması gerektiğine dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

"O ağırlığı koruyarak, devlet ciddiyetini, vakarını koruyarak paylaşımlar yapmalarını istiyoruz. Tabii bazen böyle ölçüyü kaçıran personelimiz de olabiliyor. Onunla ilgili gerekli uyarıları da yapıyoruz. Fakat bununla da yetinmedik. İletişim Başkanlığımızla bir çalışma yürüttük. Mülki İdare Amirleri Sosyal Medya Kullanım Rehberi hazırladık kitap şeklinde. Önümüzdeki günlerde bütün valilerimize, kaymakamlarımıza, personelimize, kitaplıklara da bunlardan birer tane vereceğiz, kendilerinin olmak üzere, faydalansınlar diye. Dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir, nasıl paylaşım yapılmalı, nelerden kaçınılmalı gibi... Bir tanıtım da yapacağız İletişim Başkanlığımızla. Bu konunun üzerinde de hassasiyetle duruyoruz."

(Bitti)