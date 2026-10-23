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İçişleri Bakanı Çiftçi, Bakan Müşaviri Muhammed Çiftçi'nin nikah şahidi oldu

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakan Müşaviri Muhammed Çiftçi ile Melda Önal'ın nikah merasimine katılarak nikah şahitliği yaptı. Bakan yardımcıları Kübra Güran Yiğitbaşı ve Ali Çelik'in de katıldığı merasimde Çiftçi, genç çifte bir ömür boyu huzur ve mutluluk diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakan Müşaviri Muhammed Çiftçi ile Melda Önal'ın nikah şahidi oldu.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakan yardımcıları Kübra Güran Yiğitbaşı ve Ali Çelik ile çiftin nikah merasimine katıldığını ve nikah şahitliğini yaptığını belirtti.

Çifte mutluluk dileyen Bakan Çiftçi, "Genç çiftimize, bir ömür boyu huzur, mutluluk ve iki cihan saadeti diliyorum. Rabbim birlikteliklerini hayırla ve muhabbetle daim kılsın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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