Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi, Azerbaycan İçişleri Bakanı Eyvazov ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliği ve güvenlik konularını görüştü. Çiftçi, Azerbaycan'da resmi temaslar çerçevesinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Resmi temaslar kapsamında Azerbaycan'da bulunan Çiftçi, İçişleri Bakanlığını ziyaret etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke bakanlıkları arasındaki verimli ilişkiler ile işbirliği imkanlarının ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan'ın suç ve suçlularla mücadele başta olmak üzere, içişleri alanına giren tüm konularda güçlü bağlarını sürdürme kararlılığını teyit ettiği belirtildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Eyvazov, Çiftçi'yi içişleri bakanı olarak atanması dolayısıyla tebrik ederek, ülkeye düzenlediği resmi ziyaret için teşekkürlerini iletti.

İki bakanlık arasındaki işbirliğinin yüksek seviyede olduğunu vurgulayan Eyvazov, Azerbaycan İçişleri Bakanlığının kardeş ülkenin kolluk kuvvetleriyle ilişkilerin ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini belirtti.

Eyvazov, Azerbaycan Polis Teşkilatı ile İçişleri Bakanlığına bağlı silahlı güçlerin geliştirilmesinde Türkiye İçişleri Bakanlığı ile Jandarma Teşkilatının önemli rol oynadığını dile getirerek, bu katkılardan dolayı Çiftçi nezdinde Türk makamlarına teşekkür etti.

Bakan Eyvazov, ayrıca Çiftçi'nin Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretin ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

