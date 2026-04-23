Bakan Çiftçi ve Alman mevkidaşı güvenlik işbirliğini görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Çiftçi ile Alman mevkidaşı Dobrindt'in gerçekleştirdiği görüşmede organize suç örgütleri ve terörle mücadelede işbirliği ile iki ülke arasında güvenlik alanındaki koordinasyon ele alındı.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan suç örgütlerine karşı daha güçlü ve caydırıcı adımlar atılmasının öneminin vurgulandığı görüşmede ikili ilişkilerin ve işbirliğinin artarak sürdürülmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
