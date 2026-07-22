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Bakan Çiftçi, AFAD Başkanı Pehlivan ve Göç İdaresi Başkanı Yazıcı'yla bir araya geldi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığının yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan, kurumlar arası koordinasyonla milletin huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığının yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısına katıldı.

Çiftçi, NSosyal hesabındaki paylaşımında, AFAD Başkanlığında, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın afet ve acil durum yönetimi kapsamında yürütülen çalışmalarına ve Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı'nın göç yönetimi ve düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine ilişkin kapsamlı sunumlarını dinlediklerini belirtti.

Bakan Çiftçi, "Her iki alanda devam eden çalışmaları, mevcut ihtiyaçları ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı değerlendirdik. Kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyonla milletimizin huzuru ve güvenliği için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
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