Bakan Çiftçi, AB Komisyonu'nun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Brunner'le telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede, Brunner'in, Çiftçi'ye hayırlı olsun tebriğinde bulunduğu ve İçişleri Bakanlığı ile AB arasındaki işbirliği konularının ele alındığı bildirildi.