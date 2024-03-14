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81 ilde 2 bin 614 firari yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen Çember-14 operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firarinin yakalandığını açıkladı. Firari suçluların sokaklarda gezmelerine izin vermeyeceklerini belirten Yerlikaya, yakalananların hırsızlık, dolandırıcılık ve terör gibi suçlardan arandığı ayrıntısını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 4 gündür "aranan şahıslara yönelik" yürütülen "Çember-14" operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firarinin yakalandığını bildirerek "Ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, aranan şahıslara yönelik ülke genelinde düzenlenen Çember-14 operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerini belirtti.

HIRSIZLIK, DOLANDIRICILIK VE TERÖR SUÇLARINDAN ARANIYORLARDI

Yerlikaya, 0-5 yıldır aranan 2 bin 586 kişi, 5-10 yıldır aranan 19 kişi, 10 yıl ve üzeri aranan 9 kişinin, "Çember-14" operasyonlarıyla yakalandığını aktararak, hırsızlıktan 476, dolandırıcılıktan 229, yağmadan 90, adam öldürmeden 34, cinsel suçlardan 49, narkotik suçlarından 449, terörden 41, KOM (kaçakçılık, organize) 251 olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte 2 bin 614 kişinin adalete teslim edildiğini kaydetti.

Bu kişilerin, il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildiğini bildiren Yerlikaya, operasyonları yöneten valileri, kaymakamları, il jandarma komutanlarını, il emniyet müdürlerini, sahil güvenlik ile operasyonlara katılan polisleri ve jandarmaları tebrik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

haksız mıyım:

abi yakala yakala bitmiyor bu ne ya hu. cezaların caydırıcılığının olmadığının göstergesi.

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