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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Elazığ'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Valiliği ziyaret etti, esnafa ziyarette bulundu ve partililerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere kentte gelen Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yerlikaya, Vali Ömer Toraman ile görüştü, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gazi Caddesi'nde esnafa ziyarette bulunan Yerlikaya, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezine geçen Yerlikaya, partililerle bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya'ya ziyaretlerinde, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Mahmut Rıdvan Nazırlı ve Ejder Açıkkapı, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, kurum ve kuruluş müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Münir Karaloğlu İçişleri Bakanı Elazığ Politika Güncel Haberler

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