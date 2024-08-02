İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından Saraçlar Caddesi'nde iş yerlerini gezerek, esnafa hayırlı işler diledi.

Öğrencilerle sohbet eden Bakan Yerlikaya, vatandaşlarla fotoğraf çekildi.

Bakan Yerlikaya, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Mobil Göç Noktası ekibiyle de sohbet ederek, Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu'ndan bilgi aldı.

Ardından Yerlikaya, AK Parti Edirne İl Başkanlığı ve MHP Edirne İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Yerlikaya'ya ziyaretlerinde, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu da eşlik etti.