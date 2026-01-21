İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Atlas Çağlayan'ın Ailesine Taziye Mesajı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sokak ortasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.
(İSTANBUL) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 yaşında sokak ortasında öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini taziye ziyaretinde bulundu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Atlas Çağlayan evladımızın ailesini ziyaret ettik. Bu acı milletçe hepimizin acısı. Evladımıza Allah'tan rahmet; milletimize, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel