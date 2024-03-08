İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Altındağ Seçim Koordinasyon Merkezine ziyarette bulundu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Altındağ Seçim Koordinasyon Merkezine ziyarette bulundu. Yerlikaya'yı, merkeze gelişinde AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik ve partililer karşıladı. Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığı kadınlara kırmızı karanfil veren Yerlikaya, kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Merkezde incelemelerde bulunan Yerlikaya, partililerden, yürütülen seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Altındağ Seçim Koordinasyon Merkezine ziyarette bulundu.
Yerlikaya'yı, merkeze gelişinde AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik ve partililer karşıladı.
Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığı kadınlara kırmızı karanfil veren Yerlikaya, kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Merkezde incelemelerde bulunan Yerlikaya, partililerden, yürütülen seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı.