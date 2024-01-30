İçişleri Bakanı: 2023 Yılında 923 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 64'ü üst düzey 923 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 yılında, Jandarma Komutanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı birimlerimiz tarafından bölücü terör örgütü, FETÖ, DEAŞ ve Sol terör örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi ve düzenlenmeye devam ediyor. 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 tarihleri arasında bölücü terör örgütüne yönelik 3 bin 911 şehir, 19 bin 682 kırsal operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda; 923 terörist etkisiz hale getirildi, 7 bin 716 şüpheli gözaltına alındı, 1555'i tutuklandı, 1683'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. FETÖ'ye yönelik; 6 bin 775 operasyon yapıldı, 9 bin 639 şüpheli gözaltına alındı, 1689'u tutuklandı, 1677'si hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

'124 BOMBALI EYLEM ÖNLENDİ'

Bakan Yerlikaya ayrıca, "DEAŞ terör örgütüne yönelik; 1500 operasyon yapıldı, 2 bin 800 kişi gözaltına alınırken, 738'i tutuklandı, 650'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Sol terör örgütlerine yönelik; 358 operasyon yapıldı, 11 terörist etkisiz hale getirildi. 737 şüpheli gözaltına alınırken, 97'si tutuklandı, 207'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Etkisiz hale getirilen tüm bu hainlerin 8'i kırmızı, 1'i mavi, 2'si yeşil, 16'sı turuncu, 37'si gri kategoride olmak üzere toplam 64'ü sözde üst düzey teröristti. Ayrıca bu dönemde hamdolsun, 124'ü bombalı eylem olmak üzere 163 eylem önlendi" ifadelerini kullandı.

'HAİNLERE ASLA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki biz 'Türkiye'nin huzuru' diyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara, teröristlere ve onların iş birlikçilerine, ulusal olsun uluslararası olsun suç odaklarına, birlik ve beraberliğimize kastedenlere asla ama asla göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası bizimle. Biz milletimizin emrindeyiz, ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden hainlere asla göz açtırmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.