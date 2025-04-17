İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Gümüşhane'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Gümüşhane'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali Aydın Baruş ve protokol üyelerince Hükümet Konağı önünde karşılanan Karaloğlu, Şeref Defterini imzaladı.

Karaloğlu, Vali Baruş'tan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Gümüşhane Belediyesi Hayvan Bakımevinde incelemelerde bulunan Karaloğlu'na, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve diğer ilgililer eşlik etti.