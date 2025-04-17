İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Giresun'da Hayvan Rehabilitasyon Projelerini İnceledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Giresun'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaloğlu, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi makamında ziyaret etti.

Hayvanları Koruma Yasası kapsamında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya başkanlık eden Karaloğlu, bu konuda kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantı sonrası Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı'nı inceleyen Karaloğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik sürdürülen projelerle ilgili bilgi edindi.

Bulancak ilçesinde 50 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilmesi planlanan Geçici Hayvan Rehabilitasyon ve Bakımevi Merkezi proje alanında incelemelerde bulunan Karaloğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Karaloğlu, bu konuda yürütülen çalışmaların önemine dikkati çekerek, sahipsiz hayvanlar meselesinin çözümü için çalışmaları gayretle devam ettirdiklerini vurguladı.

Vali Serdengeçti ise Karaloğlu ile sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu ve bakımı konusunda yürütülen projeleri yerinde değerlendirdiklerini aktardı.

Ziyaretlere AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, ilgili vali yardımcıları ve kurum amirleri katıldı.