İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam Adana'da ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Adana'da şehit ailesi ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Sağlam, 2018'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık'ın merkez Çukurova ilçesinde yaşayan ailesine ziyarette bulundu.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Sağlam, şehit ailesi ve yakınlarının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Sağlam, daha sonra Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığının Doğankent Mahallesi'ndeki kontrol noktasında görev yapan ekiplerle bayramlaştı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in eşlik ettiği Sağlam, Şehit Yılmaz Bozkurt Polis Merkezinde bir araya geldiği ekiplerin de bayramını kutladı.