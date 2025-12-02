İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın Annesi Toprağa Verildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın vefat eden annesinin cenazesi Elazığ'da toprağa verildi.

Bakan Yardımcısı Aktaş'ın Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden annesi Safiye Aktaş (74) için merkez Polatlar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aktaş ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Safiye Aktaş'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Harput Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Bülent Turan ve Mehmet Sağlam, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile Aktaş'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.