Haberler

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Enkazdan Kurtarılan Genç Kızı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Kocaeli'de çöken bina enkazından sağ çıkarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir, İçişleri Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet tarafından hastanede ziyarete edildi. Enkazdan 5 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi, diğer 2 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Kocaeli'de çöken binanın enkazından sağ çıkarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir'i hastanede ziyaret etti.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Gebze ilçesinde çöken bina enkazında kalan 5 kişiden, 2'sinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Çalışmalar sonucunda 18 yaşındaki Dilara Bilir'in enkazdan sağ çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, enkazdan sağ çıkarılan Dilara Bilir'i, Gebze Fatih Devlet Hastanesinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundular."

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
