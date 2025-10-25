Haberler

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Kahramanmaraş'taki Afet Koordinasyon Toplantısı'na Katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Kahramanmaraş'taki Afet Koordinasyon Toplantısı'na Katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen İl Afet Koordinasyon Toplantısı'nda, konteyner kentlerin boşaltılması, kalıcı konut teslim süreçleri ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Bakan Yardımcısı Karaloğlu, bölgede yapılan kalıcı konut çalışmalarını yerinde inceledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş'ta İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Karaloğlu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıda, konteyner kentlerin boşaltılması, kalıcı konut teslim süreçleri ve kent genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından Karaloğlu ve Vali Ünlüer, yapımı süren Kahramanmaraş Valiliği yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, daha sonra Azerbaycan, Güneşevler, Emiroğlu ve Ördekdede Mahalleleri ile İncirlik TOKİ konutlarında yürütülen kalıcı konut çalışmalarını inceledi, ailelerle bir araya gelerek, örnek daireleri gezdi.

Program kapsamında Pazarcık Kaymakamlığını da ziyaret eden Karaloğlu ve Ünlüer, Kaymakam Hulusi Teke'den ilçede yürütülen kamu yatırımları, asayiş ve deprem sonrası iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Açıklamada ayrıca depremin izlerinin silinmesi ve Pazarcık ilçesinin daha dirençli bir yapıya kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Bakan Kurum canlı yayında anlattı! İşte tarihi konut projesinin sahip olacağı imkan ve donatılar

İşte tarihi konut projesinin sahip olacağı imkan ve donatılar
'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı

'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Fransa, Ukrayna'ya Aster füzeleri ve Mirage 2000 savaş uçakları gönderiyor

Avrupa ülkesinden Ukrayna'ya dev füze ve savaş uçağı teslimatı
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! Hasret'i böyle öldürmüş
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
Hatayspor ilk 3 puanını 90+2'de yediği golle erteledi

''Ligde ilk kez kazandım'' derken 90+2'de gelen golle hüsran yaşadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.