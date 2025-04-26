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İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Hatay'da Deprem İyileştirme Çalışmalarını İnceledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Hatay'da Deprem İyileştirme Çalışmalarını İnceledi
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İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Hatay'da depremde zarar gören tarihi Meclis Binası ve diğer yapılar üzerinde incelemelerde bulundu.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Hatay'da depremde hasar gören tarihi Meclis Binası'nın inşaatında incelemelerde bulundu.

6 Şubat depremlerinde ağır yıkımların yaşandığı Hatay'da bulunan İçişleri Bakanı Yardımcısı Münir Karaloğlu, kentte ziyaret ve incelemeler yaptı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile diğer yetkilerin eşlik ettiği Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, tarihi Meclis binası ile Valilik konutlarının inşaatlarını gezdi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Münir Karaloğlu, daha sonra depremde önemli bir bölümü yıkılan tarihi Uzun Çarşı'yı gezip, esnaf ile sohbet etti.

Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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