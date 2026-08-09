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Bülent Turan, Gelibolu'da Düğüne Katıldı

Bülent Turan, Gelibolu'da Düğüne Katıldı
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gelibolu'nun Güneyli köyünde düzenlenen Süleyman Kayışoğlu ve Özge Nur Karcı'nın düğün törenine katıldı. Turan, aile kavramının önemine vurgu yaparak, güçlü ailelerin güçlü toplum ve devlet anlamına geldiğini belirtti. Çifte mutluluklar dileyen Turan, damat ve geline hediyelerini takdim etti. Düğüne Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç ve çok sayıda davetli katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gelibolu'nun Güneyli köyünde düğüne katıldı.

Güneyli köyü muhtarı Cahit Kayışoğlu'nun oğlu Süleyman ve Özge Nur Karcı'nın düğününe katılan Turan, çifte mutluluklar diledi.

Aile kavramının önemine değinen Turan, şunları kaydetti:

"Ne kadar güçlü aile o kadar güçlü toplum demek. Ne kadar güçlü toplum, o kadar güçlü devlet, millet demek. Bayrağını seven, sayan insanların nikahında olmak bizim için bir görev. O yüzden bugün Ankara'dan koşarak düğünümüze geldik. İstiyoruz ki iyi insanların aileleri daha çok nişan yapsın, daha çok dünyada iyi aileler kursun. Aile kıymetli bir müessese, çok özel bir müessese."

Konuşmanın ardından Turan damat ile geline hediye verdi.

Düğüne, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA
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