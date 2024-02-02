Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: 'Depremi engelleyemeyiz, ama en az hasarla atlatalım'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, depremlerin olmasını istemediklerini, ama bunun da engellenemeyeceğini belirterek, 'O zaman daha tedbirli, düzgün, teknik imkanlarımızla beraber, ahbap, çavuş ilişkisine imkan vermeden, çok hassas imar planlarıyla beraber depremin en büyüğü de olsa en az hasarla o süreci atlatalım diye uğraşacağız' dedi.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, depremlerin olmasını istemediklerini, ama bunun da engellenemeyeceğini belirterek, 'O zaman daha tedbirli, düzgün, teknik imkanlarımızla beraber, ahbap, çavuş ilişkisine imkan vermeden, çok hassas imar planlarıyla beraber depremin en büyüğü de olsa en az hasarla o süreci atlatalım diye uğraşacağız' dedi.

Çanakkale'ye bir dizi programa katılmak için gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gelibolu ilçesindeki Süleyman Paşa Camii önünde cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Turan, 6 Şubat depremleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'İLK KONUTLARIN TESLİMATI BAŞLAYACAK'

6 Şubat'ın Türkiye'deki herkesi üzen depremin yıl dönümü olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Turan, "50 binden fazla canımızın maalesef gittiği, 10 binlerce binanın çöktüğü, 11 ilimizin mahvolduğu bir süreci beraber yaşadık. Üzerinden bir yıl geçti. Tüm millet, 81 il kenetlendi. O bölge ayağa kalksın diye; devlet, millet, tüm dünya ayağa kalkmak için gayret ettik. Yarın Cumhurbaşkanımız, Bakanımız Hatay'da olacak. İlk konutların teslimatı başlayacak. Hemen ardından Gaziantep, Kahramanmaraş, tüm bölgede, her gün birer il şeklinde hem Bakanımız AFAD ile hem de Cumhurbaşkanımız tüm ekibiyle oralarda olacak. Biz de inşallah salı günü sabah 04.17'de selaların okunmasıyla beraber o bölgede olacağız, o günü hatırlayacağız. Bir daha yanlış yapmamak için deprem başta olmak üzere tüm doğal afetleri teknik imkanlarımızla engel olmak için, altyapımızı düzeltmek için, imarları düzeltmek için, zemin etütleri için çok daha hassas olmayı hatırlatarak tekrar o günü anacağız. Rahmetli o kardeşlerimizi anacağız" dedi."İstiyoruz ki bu memlekette bir daha deprem olmasın ama depremi engelleyemeyeceğimizi biliyoruz" diyen Turan, şöyle devam etti: "O zaman daha tedbirli, düzgün, teknik imkanlarımızla beraber, ahbap, çavuş ilişkisine imkan vermeden, çok hassas imar planlarıyla beraber depremin en büyüğü de olsa en az hasarla o süreci atlatalım diye uğraşacağız. Ben, şimdiden tüm depremzede kardeşlerimize, hem başsağlığı dileklerimi iletirken evlerinin de hayırlı olmasını ümit ediyorum." (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Süleyman Paşa Bülent Turan Çanakkale Deprem Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor neden yok? 2 Şubat Cuma Survivor neden yayınlanmadı? Survivor CANLI izle! 2 Şubat Cuma TV8 Survivor HD izleme linki! Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 3. Bölüm tek parça HD izle 2 Şubat Cuma! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 49. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 2 Şubat Yalı Çapkını 56. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 2 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Saboor Muradı nedir, kimdir? Ateş Kuşları CANLI İZLE! 2 Şubat Ateş Kuşları 41. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! Hara filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hara filmi ne zaman, nerede çekildi? Hara filmi yaşanmış hikaye mi, gerçek mi? En iyi korku filmleri neler? Hafta sonu için film önerisi! ANKARAGÜCÜ – SİVASSPOR CANLI: Ankaragücü – Sivasspor maçı nereden, nasıl izlenir? Ankaragücü Sivasspor canlı yayın linki! Ankaragücü - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü - Sivasspor maçı nereden izlenir? Hatayspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Fatih Karagümrük FK hangi kanalda, şifresiz mi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Haftanın finalinde bileziği kim aldı? Gelinim Mutfakta bilezikler kaç gram? Gelinim Mutfakta bilezikler kaç ayar, gerçek mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title