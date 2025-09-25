Haberler

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti
Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile bir araya gelerek, jandarma teşkilatının fedakar çalışmalarına teşekkür etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'e makamında ziyarette bulundu.

Turan ziyaretinde, "gece gündüz" demeden görev yapan jandarma teşkilatına teşekkür ederek, "Memleketimizin huzuru için fedakarca görev yapan kahraman jandarmamıza minnettarız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
