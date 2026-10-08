Haberler

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, güvenlik korucuları ve şehit-gazi aileleri temsilcileriyle görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, güvenlik korucuları ve şehit-gazi aileleri temsilcileriyle görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman ile farklı illerden gelen güvenlik korucuları ve şehit-gazi aileleri federasyonu başkanlarını Bakanlıkta kabul etti.

(ANKARA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman ile farklı illerden gelen güvenlik korucuları ve şehit-gazi aileleri federasyonu başkanlarını Bakanlıkta kabul etti.

Görüşmede, terörle mücadelede görev yapan güvenlik korucularının yanı sıra şehit aileleri ve gazilerin talep, görüş ve önerileri ele alındı.

Çelik, güvenlik korucularının terörle mücadelede büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını belirterek, şehit aileleri ve gazilerle ilgili başlıklarda istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

Çelik, görüşmenin ardından katılımcılara ziyaretleri için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Rahmi Koç kesenin ağzını açtı! Filenin Sultanları'na servet

1 milyon euroluk kare!
Samsun'da vicdanları sızlatan olay! 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı

Zihinsel engelli kız sinir krizi geçirince korkunç gerçek ortaya çıktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıyor! 4 saatlik yol 1,5 saate düşecek
İstanbul'daki bina çökünce milyonlar e-Devlet'e akın etti

İstanbul'da bina çökünce milyonlarca kişi e-Devlet'e akın etti
Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir motosiklet kazasında can verdi! Eşi korkunç anlara tanık oldu

Seslendirme sanatçısının kahreden ölümü! Eşi de oradaydı
Montella'dan Adana Demirspor'a büyük jest! 330 bin euro alacağından vazgeçti

Montella'dan eski kulübüne jest! 330 bin eurodan vazgeçti
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi

Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren tartışmayı yeniden açtı

Bursa Nilüfer'de kamyondan düşen tanklardan sızan kimyasal, caddeyi ulaşıma kapattı

Hepsi kamyondan düştü, yol anında trafiğe kapatıldı