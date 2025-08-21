İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Malazgirt Zaferi Etkinliklerini İnceledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinliklerinin düzenleneceği alanda incelemede bulundu.

Etkinliklerin yapılacağı 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'na gelen Aktaş'ı, Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram karşıladı.

Burada yapılan toplantıda Vali Çakır'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Aktaş, daha sonra etkinliklerin düzenleneceği alanda incelemede bulundu.

Aktaş'a, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Murat Bulut, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Melikünnas Özkaya, AK Parti İl Başkanı Melik Emre ve bazı kurum amirleri eşlik etti.