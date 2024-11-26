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İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Çorum Valisi Çalgan'ı Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Çorum Valisi Çalgan'ı Ziyaret Etti
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Çorum Valisi Ali Çalgan'ı tebrik ederek başarı dileklerini iletti. Aktaş, ayrıca güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi almak amacıyla İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı ile bir araya geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Çorum Valisi Ali Çalgan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Aktaş, bir süre önce Çorum Valiliğine atanan Çalgan'ı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

Aktaş, daha sonra İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya'yı ziyaret ederek, kentte yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlere İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik de katıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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