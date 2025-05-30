ICE'de Üst Düzey Değişiklikler: Emeklilik ve Yeni Atamalar

ICE'de Üst Düzey Değişiklikler: Emeklilik ve Yeni Atamalar
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ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nde (ICE) önemli değişiklikler gerçekleşti. Üst düzey üç yetkilinin görevinden ayrılmasıyla birlikte, yeni atamalar yapıldı. Beyaz Saray, ICE'den günde 3 bin kişinin tutuklanmasını bekliyor.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinde (ICE) bazı üst düzey pozisyonlarda değişiklikler olduğu bildirildi.

New York Times'ın (NYT) İç Güvenlik Bakanlığı bildirisine dayandırdığı haberine göre, ICE'deki üç üst düzey yetkilinin koltuğu boşaldı.

Buna göre sınır dışı etme konusunda en üst düzey yetkili kabul edilen Kenneth Genalo emekliye ayrıldı.

Genalo, ICE Uygulama ve Kaldırma Operasyonları (ERO) Geçici İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Genalo'nun yardımcılığı görevini üstlenen Garrett Ripa, Florida eyaletinde yerel bir göreve atandı.

ICE bünyesinde iç güvenlik soruşturmaları yürüten Robert Hammer ise kuruluş bünyesinde farklı bir pozisyona tayin edildi.

Bildiride "Yeniden yapılanmalar, ICE'nin, Başkan Trump ve Amerikan halkının suçlu kaçak göçmenleri tutuklama ve sınır dışı etme ve Amerikan toplumlarını güvenli hale getirme görevini yerine getirmesine yardımcı olacak." ifadesi kullanıldı.

ICE'den beklenenler

Beyaz Saray'ın üst düzey yetkililerinden Stephen Miller hafta içinde Fox News'e, Beyaz Saray'ın ICE'nin günde 3 bin kişiyi tutuklamasını beklediğini söylemişti.

"ICE için her gün en az 3 bin tutuklama hedefi koymayı planlıyoruz" diyen Miller, Trump yönetiminin bu sayıyı yükseltmeye çabalayacağını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "sınır çarı" Tom Homan, açıklamasında, ICE faaliyetlerine değinerek, "Rakamlardan memnun değilim. Arttırmamız gerekiyor." demişti.

Homan, daha önceki açıklamasında ise ICE'nin daha fazlasını yapması gerektiğini ve daha fazla tutuklama görmek istediğini söylemişti.

NYT haberine göre Trump yönetiminin ilk 100 gününde ICE, 66 binden fazla kişiyi tutuklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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