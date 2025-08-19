İç Moğolistan'da Sağanak Yağışlar 3 Can Aldı, 3 Kayıp

HOHHOT, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Ordos kentinde sağanak yağışlar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de kayboldu.

Yerel yetkililerin salı günü saat 10.30 itibarıyla paylaştıkları verilere göre kentin Donsheng bölgesinde pazartesi öğleden sonra başlayan yağışlar salı sabahına kadar sürdü. 214 milimetreye ulaşan şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle 3 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

Ordos'un Dalad Sancağı'nda da yoğun yağışlar nedeniyle 3 kişi kayboldu. Bölge genelinde kapsamlı arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.