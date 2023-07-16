İç Moğolistan'da çölleşme önleniyor

Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi son 10 yılda çölleşmenin önlenmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydetti. Bölge ormancılık ve çayır idaresi müdürü Wang Zhaosheng, 10 yıllık süre zarfında İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin yaklaşık 131 milyon mu'luk (8,7 milyon hektar) alanda ağaç diktiğini, 318 milyon mu'luk otlak yetiştirdiğini ve 138 milyon mu'luk çölleşmiş ve kumlu araziyi ıslah ettiğini söyledi. Bölgenin orman örtüsü yüzde 20,79'a, otlak bitki örtüsü ise yüzde 45'e yükseldi. Wang, özerk bölgenin çölleşmenin önlenmesi ile kontrolünü, endüstriyel kalkınma ve insanların geçim kaynaklarının iyileştirilmesiyle bütünleştirdiğini söyledi. Wang ayrıca yeni enerji ve çöl ekoturizmi gibi sektörlerin de geliştirildiğini vurguladı. Ülkenin dört büyük çölüne ve dört büyük kumluk alanına sahip İç Moğolistan Özerk Bölgesi uzun süredir çölleşme ve kumlaşma sorunlarıyla boğuşurken, son yıllarda ormanlaştırma çalışmalarına hız verdi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hohhot'tan bildiriyor.

Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi son 10 yılda çölleşmenin önlenmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydetti.

Bölge ormancılık ve çayır idaresi müdürü Wang Zhaosheng, 10 yıllık süre zarfında İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin yaklaşık 131 milyon mu'luk (8,7 milyon hektar) alanda ağaç diktiğini, 318 milyon mu'luk otlak yetiştirdiğini ve 138 milyon mu'luk çölleşmiş ve kumlu araziyi ıslah ettiğini söyledi.

Bölgenin orman örtüsü yüzde 20,79'a, otlak bitki örtüsü ise yüzde 45'e yükseldi.

Wang, özerk bölgenin çölleşmenin önlenmesi ile kontrolünü, endüstriyel kalkınma ve insanların geçim kaynaklarının iyileştirilmesiyle bütünleştirdiğini söyledi. Wang ayrıca yeni enerji ve çöl ekoturizmi gibi sektörlerin de geliştirildiğini vurguladı.

Ülkenin dört büyük çölüne ve dört büyük kumluk alanına sahip İç Moğolistan Özerk Bölgesi uzun süredir çölleşme ve kumlaşma sorunlarıyla boğuşurken, son yıllarda ormanlaştırma çalışmalarına hız verdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hohhot'tan bildiriyor.

(XHTV)