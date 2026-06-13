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İç Anadolu Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu Bölgesi'ndeki birçok ilde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, sel, su baskını, heyelan ve hortum riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

İç Anadolu Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Konya, Eskişehir'in doğusu, Karaman, Çorum'un güneyi ve Tokat'ta yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, bölgenin güneyinde hortum riski, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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