Meteorolojiden İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenildiğini açıkladı. Ulaşımda aksamalar ve maddi hasar riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki rüzgarın kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
