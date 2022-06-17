İç Anadolu'daki okullarda karne heyecanı yaşandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İç Anadolu'daki okullarda karne heyecanı yaşandı

AA - Yakup Salman - Güncel
 - Güncelleme:

Niğde, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta öğrenciler karne sevinciyle yaz tatiline başladı.

Niğde, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta öğrenciler karne sevinciyle yaz tatiline başladı.

Niğde'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 69 bin 144 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Öğrenciler, karnelerini almak için okullarına geldi, veliler de çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Niğde Valisi Mustafa Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ile Selçuk İlkokulunda öğrencilere karne verdi.

Koç, gazetecilere, "Geleceğimiz olan yavrularımıza güveniyoruz. Hepsini tebrik ediyorum, yaz tatilini verimli geçirmelerini, dinlenmelerini, büyüklerini ziyaret etmelerini ve önümüzdeki seneye hazırlık olması bakımından kendilerini sıkmadan kitap okumalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yozgat

Yozgat'ta 74 bin 988 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Sarıkaya ilçesine bağlı Hisarbey köyü ilk ve ortaokulunda karne törenine katılan Vali Ziya Polat, öğrencilere karne dağıttı.

Polat, yaz tatilinde öğrencilere dinlenmelerini ve eğlenmelerini önererek, "Özellikle boş zamanlarımızı mutlaka kitap okuyarak değerlendirelim. Anne ve babanız tarlaya çalışmaya gittiğinde zaman zaman siz de gidin, onların ne zorluklar çektiğini görün ve onlara yardım edin." dedi.

Törene, Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve veliler katıldı.

AA / Yakup Salman - Güncel

Kırıkkale Yozgat Sivas Niğde Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title