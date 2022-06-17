İç Anadolu'daki okullarda karne heyecanı yaşandı

Niğde, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta öğrenciler karne sevinciyle yaz tatiline başladı.

Niğde'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 69 bin 144 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Öğrenciler, karnelerini almak için okullarına geldi, veliler de çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Niğde Valisi Mustafa Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ile Selçuk İlkokulunda öğrencilere karne verdi.

Koç, gazetecilere, "Geleceğimiz olan yavrularımıza güveniyoruz. Hepsini tebrik ediyorum, yaz tatilini verimli geçirmelerini, dinlenmelerini, büyüklerini ziyaret etmelerini ve önümüzdeki seneye hazırlık olması bakımından kendilerini sıkmadan kitap okumalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yozgat

Yozgat'ta 74 bin 988 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Sarıkaya ilçesine bağlı Hisarbey köyü ilk ve ortaokulunda karne törenine katılan Vali Ziya Polat, öğrencilere karne dağıttı.

Polat, yaz tatilinde öğrencilere dinlenmelerini ve eğlenmelerini önererek, "Özellikle boş zamanlarımızı mutlaka kitap okuyarak değerlendirelim. Anne ve babanız tarlaya çalışmaya gittiğinde zaman zaman siz de gidin, onların ne zorluklar çektiğini görün ve onlara yardım edin." dedi.

Törene, Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve veliler katıldı.