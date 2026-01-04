Haberler

İbrahim Tatlıses'e saldırının azmettiricisi, izinli olarak cenazeye katıldı
İbrahim Tatlıses'e yönelik 15 yıl önceki silahlı saldırının azmettiricisi Abdullah Uçmak, cezaevinden izinli olarak çıkıp bir cenazeye katıldı. Jandarma eşliğinde gerçekleşen ziyarette geniş güvenlik önlemleri alındı.

İSTANBUL'da 15 yıl önce türkücü İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırının azmettiricisi olduğu suçlamasıyla tutuklanıp, ceza alan Abdullah Uçmak, cezaevinden izinli olarak çıkıp, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir yakınının cenazesine katıldı.

Türkücü İbrahim Tatlıses'in 15 yıl önce İstanbul'da yaralandığı silahlı saldırının azmettirici olarak tutuklanıp, yargılandığı davada hüküm giyen Abdullah Uçmak, cezasını çektiği Tekirdağ Cezaevi'nden izinli olarak çıkıp Kadirli'de bir yakınının cenazesine katıldı. Jandarma personeline kelepçeyle bağlı olarak törene katılan Uçmak, taziye ziyareti yaptı. Ziyaret sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Uçmak, ziyaretinin ardından yeniden cezaevine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
