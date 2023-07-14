İbrahim Tatlıses Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konseri

İbrahim Tatlıses, Poll Production By Polat Yağcı organizasyonuyla Kuruçeşme Açıkhava'da düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu. Tatlıses'in geniş orkestra ekibi eşlik ettiği konserde, ünlü sanatçı hayranlarına hitap etti ve sevgisini dile getirdi. Konserde Tatlıses'in hafızalara kazınan eserleriyle seyirciler coştu.

İbrahim Tatlıses, "Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri"nde hayranlarıyla bir araya geldi.

Poll Production By Polat Yağcı organizasyonuyla Kuruçeşme Açıkhava'da düzenlenen konserde, geniş bir orkestra ekibi Tatlıses'e eşlik etti.

Şarkı aralarında hayranlarına hitap eden Tatlıses, "Sizleri çok seviyorum ve çok sayıyorum. Çünkü ekmeğimi, aşımı sizler sayesinde kazanıyorum. Allah bir kapıyı kapatıyor, bin kapıyı açıyor. Allah beni hiçbir zaman darda koymadı. Allah'ın sevdiği, sevindirdiği ve sevdirdiği kullardan olmak lazım." dedi.

"İmparator" lakabının kendisinden başka Fatih Terim için de kullanıldığını ifade eden Tatlıses, Fatih Terim'i çok sevdiğini ve yakın dostu olduğunu söyledi.

Seyircilerin de şarkılara eşlik ettiği konserde İbrahim Tatlıses, "Seni Sevmediğim Yalan", "Adana'ya Gel Gidek", "Evlerinin Önü Yonca", "Haydi Söyle", "Bir Kulunu Çok Sevdim", "Esmersen Güzelsin" ve "Bebeğim"in de aralarında bulunduğu hafızalara kazınan eserleriyle hayranlarını coşturdu.