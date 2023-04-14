İbrahim Kalın'dan Kızılay sorusuna yanıt: Çadır satması yanlıştı, zamanı geldiğinde umarım gereğini yapar ilgili arkadaşlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, deprem zamanı çadır satan Kızılay ile ilgili konuştu. Katıldığı programda "Kızılay Başkanı'nın o koltukta oturuyor olması sizin içinize siniyor mu?" sorusuna yanıt veren Kalın, "Böyle bir dönemde çadır satılmaz. Bu bir hataydı. Kızılay hepimizin kurumu, bizden önce de vardı, bizden sonra da devam edecek. Buna böyle bakmalıyız. Şu anda kan acil bir ihtiyaç, stokların mutlaka tam olması lazım. Zamanı geldiğinde umarım gereğini yapar ilgili arkadaşlar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Deprem zamanında Kızılay'ın çadır ve konserve satmasıyla ilgili konuşan Kalın, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BU BİR HATAYDI"

"Kızılay Başkanı'nın o koltukta oturuyor olması sizin içinize siniyor mu?" sorusunu yanıtlayan Kalın, "Çadır satma meselesi yanlıştı, bunu daha sonra Kerem Bey kendisi de söyledi. Böyle bir dönemde çadır satılmaz. Bu bir hataydı." dedi.

"KONU BAŞKA NOKTALARA GİTTİ"

Kalın sözlerine şöyle devam etti: "Sonrasında bu tartışmanın uzaması bunda ısrar edilmesi de iletişim yönetimi anlamında da ardı ardına bir takım hataları beraberinde getirdi. Konu başka noktalara gitti. Sosyal medyadan polemiklere döndü. Bunlar üzücü.

"PİREYE KIZIP YORGAN YAKMAYALIM"

Kızılay hepimizin kurumu, bizden önce de vardı, bizden sonra da devam edecek. Buna böyle bakmalıyız. Pireye kızıp yorgan yakmayalım. Şu anda kan acil bir ihtiyaç. Kan stokunun mutlaka tam olması lazım.

"VAKTİ GELİNCE ÖBÜR KONULAR KONUŞULUR"

Kişilerin hataları bir yana kurumun devamı, kurumun ihtiyaçlarını karşılaması son derece önemli. Bunun bir tepki olduğunu anlıyorum ama o tepkiyi doğru yöne kanalize edelim. Vakti zamanı geldiğinde öbür konular da konuşulur. Ama şu anda kan acil bir ihtiyaç. Zamanı geldiğinde umarım gereğini yapar ilgili arkadaşlar"