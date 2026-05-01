İbrahim Kaboğlu: "Taksim'de Değil Burada Kutlanıyor Olması Bir Eksikliktir"

(İSTANBUL) İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu Haydarpaşa'dan Kadıköy'e gerçekleştirilen 1 Mayıs yürüyüşünde ANKA'ya konuştu. Bugün gerçekleşen gözaltıların keyfi olduğunu belirten Kaboğlu, "Kadıköy'e kadar yürüyeceğiz ama İstanbul'da Taksim Meydanıdır 1 Mayısı emekçinin kutlama meydanı. Taksim sahip olduğu tarihsel değerle değil aynı zamanda hukuki açıdan da önemlidir. Çünkü İnsan Hakları Avrupa Mahkemisi, Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde Taksim'in 1 Mayıs Emek Bayramının kutlandığı yer olduğu tescil edildi, 15 yıldan bu yana. Bu nedenle de Taksim'de değil burada kutlanıyor olması bir eksikliktir" dedi. (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş da "Türkiye'de gazeteciler yoksullukla boğuşuyorlar. Türkiye'de gazeteciler basın özgürlüğünün önündeki engellerle kavga etmek zorunda kalıyorlar" diye konuştu.

Haydarpaşa'dan Kadıköy İskele Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için düzenlenen yürüyüşte ANKA'ya konuşan İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu 1 Mayıs'ın Taksim'de değil de Kadıköy'de kutlanıyor olmasının bir eksiklik olduğunu söyledi. Kaboğlu şunları söyledi:

"1 Mayıs Emekçi bayramı kutlu olsun. Bugün burada Haydarpşa'dayız. Kadıköy'e kadar yürüyeceğiz ama İstanbul'da Taksim Meydanıdır 1 Mayısı emekçinin kutlama meydanı. Taksim sahip olduğu tarihsel değerle değil aynı zamanda hukuki açıdanda önemlidir. Çünkü İnsan Hakları Avrupa Mahkemisi, Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde Taksim'in 1 Mayıs Emek Bayramının kutlandığı yer olduğu tescil edildi, 15 yıldan bu yana. Bu nedenle de Taksim'de değil burada kutlanıyor olması bir eksikliktir. Orası polislerin kolluk gücünün meydanı değildir. Kolluk gücünün görev yeri Taksim Meydanı değildir. Kolluk gücü suçluları, suç işleme potansiyeli bulunan kişileri, gurupları, örgütleri, çeteleri suç işlemekten alıkoymaya ve suç işledikten sonra onlara gerekli işlemi uygulamak için var olan bir birimdir."

Oysa Taksim Meydan'ı onlara bıraklmaktadır. Bu yıl son olsun burada kutlanılması. 2027'den itibaren Taksim Meydan'ında bütün bir coşkuyla herkesin bir birine saygısıyla, emeğe saygısıyla barış içersinde güvenlik ortamında orada kutlanılmalıdır. Bu bellek, bu ortak bellek, bu emek belleği gelecek kuşaklara bizzat emekçiler tarafında aktarılmalıdır"

"Bugün de keyfi gözaltılar var"

Kaboğlu, gözaltılarla ilgili de "Gözaltıların yüzde 90'nın 99'un keyfi olduğunu tutuklamaların da yüzde 99'nun keyif olduğunu biliyoruz. Bugün de keyfi gözaltılar vardır. Ama tabi ki bu konulara girmeksizin aslında oraya bir kaç yüz kişinin değil bir kaç milyon kişinin gitmesi gerekiyor. Yani Taksim'in hukuken tescillenmiş olan emek yeri, emek mekanı, ortak emek belleği orada kutlama yeri olarak. O nedenle milyonlar oraya gitmeli ve milyonların oraya gitmesini engelleyici yasaklayıcı kararların hukuka aykırı olduğunu bir kez daha buradan vurgulamak gerekir" diye konuştu.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Talat Kırış 1 Mayıs'ı kutlarken, hastanelerin satılamayacağına dair sloganı destekledi. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş da "İşçi sınıfının birlik ve dayanışma günü 1 Mayıs kutlu olsun. Tüm dünyada işçi sınıfına kutlu olsun. Bugün Kadıköy Meydanı'nda yürüyüş yapacağız. Biz gazeteciler için 1 Mayıs tüm işçi sınıfı gibi aynı öneme sahip. Türkiye'de gazeteciler yoksullukla boğuşuyorlar. Türkiye'de gazeteciler basın özgürlüğünün önündeki engellerle kavga etmek zorunda kalıyorlar. Biz gazetecilerin özgürce yazabildikleri hak ettikleri çalışma ortamının sağlanabildiği büyük Türkiye için mücadele ediyoruz. Bu taleplerimizle ve bu sloganlarımızla alanlardayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA