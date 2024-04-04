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İbrahim Enes Somyürek, Çemişgezek Belediye Başkanlığına seçildi

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AK Parti'den Tunceli'nin Çemişgezek Belediye Başkanlığına seçilen İbrahim Enes Somyürek, mazbatasını alarak görevine başladı.

İl Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını alan Somyürek, daha sonra belediye binasına geçti.

Burada eski belediye başkanı Metin Levent Yıldız ile bir araya gelen Somyürek görevi devraldı.

Veda konuşması yapan Yıldız, Çemişgezek'in gelişmesi için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi.

Somyürek'e çalışmalarında başarılar dileyen Yıldız, "Allah hayırlı uğurlu etsin. 5 yıllık süre içerisinde birlikte çalıştığımız Çemişgezek Belediyesi ailesine ve tüm Çemişgezekli hemşehrililerime teşekkür ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA / Güncel

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