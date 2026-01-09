Haberler

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın İbradı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın İbradı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde bir aracı durdurdu.

Araçta ve araçtaki A.P. ve M.C.P'nin üzerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
