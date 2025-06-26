İbn Haldun Üniversitesi'nden 'Yarınki Türkiye' Temalı TercihFest

İbn Haldun Üniversitesince bu yıl 8'incisi düzenlenecek TercihFest, "Yarınki Türkiye" temasıyla gençlere üniversite deneyimi yaşatacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz'da kapılarını açacak TercihFest, Başakşehir Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

Bu yıl İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle daha geniş bir disiplin yelpazesi sunacak ve 3 gün sürecek etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından davet edilen başarılı lise mezunları, sosyal bilimlerden mühendisliğe uzanan farklı alanlarda atölye, seminer ve konferanslara katılacak.

Üniversite tercihi yapacak gençler, bölüm ve programları daha iyi tanıma fırsatı bulacak. Profesyonel tercih danışmanlığı, akademisyenlerle tanışma, mezun ve öğrencilerin deneyim paylaşımı ve kariyer planlama gibi hizmetler sunulacak.

Ayrıca atölyeler, örnek dersler, konferans ve zirve oturumları olacak. Ödüllü oyunlar, açık hava sineması, spor faaliyetleri ve Boğaz turu ile gençler eğlenmeye zaman ayıracak.

Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan, TercihFest'in doğru tercih için iyi bir fırsat olduğunu, bu yıl ilk kez sosyal bilimlerin yanı sıra yapay zeka ve mühendislik alanlarının da programa eklendiğini söyledi.

Gençlerin üniversitelerini tecrübe edeceğini, örnek derslere girip, atölyelere katılacağını, sektör temsilcileriyle buluşacağını anlatan Arkan, "Kişinin iki şeyi iyi yapması gerekiyor; kendisini iyi tanıması ve okuyacağı bölümün kendisini gelecekte nereye götüreceğine dair deneyiminin olması. Bence TercihFest bu imkanları sunuyor. Bu seneki TercihFest'te İTÜ ile anlamlı bir işbirliğine gittik. Teknoloji ve yapay zekanın sosyal bilimlerle olan etkileşimine dair gerçek, kalıcı bir tahayyül imkanı sunmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ise gençlerin üniversite tercihi yaparken hayallerini ön planda tutmaları gerektiğine dikkati çekti.

Mandal, "Fen, mühendislik, teknoloji, sosyal ve beşeri bilimler alanında Türkiye'nin en iyi bilim insanları, araştırmacıları, hocaları gençlerimize bilgilendirme yapacaklar. Türkiye'nin her yerinden gelen gençlerimiz birbirlerini de görmüş, keşfetmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya göre, geçen yıl 42 şehirden 400'e yakın öğrenciyi ağırlayan TercihFest'e bu yıl ilgi daha yoğun. Ayrıca katılımcıların yol, konaklama ve diğer masrafları üniversite tarafından karşılanacak.