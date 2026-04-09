İbn Haldun Üniversitesi Körfez Çalışmaları ve Küresel Politikalar Merkezi açıldı

Türkiye'de Körfez bölgesine yönelik çalışma yapmak üzere İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) bünyesinde Körfez Çalışmaları ve Küresel Politikalar Merkezi kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Körfez Çalışmaları ve Küresel Politikalar Merkezi (Center for Gulf Studies and Global Policy-GSGP), 2016 yılından bu yana çeşitli araştırma kurumlarında sürdürülen entelektüel birikimin bağımsız bir yapıya dönüşmesiyle hayata geçirildi.

Türkiye-Körfez ilişkilerinin tarihsel arka planını, güncel gelişmelerini ve uluslararası politikadaki konumlanmalarını inceleyen öncü bir akademik merkez olma misyonuyla yola çıkan merkez, Körfez ülkelerinin siyasi sistemleri, güvenlik mimarisi, ekonomi-politik yapıları, enerji politikaları, teknolojik dönüşümleri, toplumsal değişim dinamikleri ve çevresel riskleri üzerine çok disiplinli araştırmalar yürütmeyi hedefliyor.

İHÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Numan Telci'nin kurucu direktörlüğünü yürüttüğü merkezde, Türkiye'nin farklı kurumlarından Körfez uzmanları araştırmacı olarak görev yapacak.

Merkez bünyesinde Körfez bölgesine ilişkin çalışmalar siyaset, dış politika, tarih, sosyoloji, güvenlik çalışmaları ve uluslararası ilişkiler gibi farklı disiplinler çerçevesinde ele alınarak, elde edilen çıktıların kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Merkez tarafından ilk akademik etkinlik ise 7 Nisan'da düzenlendi. "Körfez'de Savaş: Bölgesel Düzenin Krizi" başlıklı panel, üniversitenin Başakşehir Yerleşkesi'ndeki Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Merkez Direktörü Prof. Dr. İsmail Numan Telci'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Doç. Dr. Mustafa Yetim, Dr. Ömer Behram Özdemir ve Dr. Gökhan Ereli konuşmacı olarak katıldı. Panel, ABD-İsrail-İran ekseninde yaşanan çatışmanın Körfez bölgesine yansımalarını ve bölgesel istikrar açısından doğurduğu sonuçları ele aldı.

Panelde konuşmacılar, mevcut krizi farklı perspektiflerden değerlendirdi. Doç. Dr. Yetim, İsrail'in bölgesel revizyonizmini analiz ederek mevcut statükoyu dönüştürmeye yönelik politikalarını tartıştı.

Dr. Gökhan Ereli, Körfez ülkelerinin kriz karşısındaki pozisyonlarını, güvenlik kaygılarını ve denge politikalarını değerlendirdi. Dr. Özdemir ise İran'ın meseleye bakışını, stratejik hesaplarını ve bölgesel aktörlerle ilişkilerini ele aldı. Bu üç farklı eksenin bir arada tartışılması, Körfez'deki güvenlik krizinin çok boyutlu yapısının kapsamlı biçimde ortaya konmasını sağladı.

GSGP, gelecek dönemde paneller, seminerler, çalıştaylar ve uluslararası konferanslar düzenleyerek hem kamuoyunu bilgilendirmeyi hem de politika yapımına katkı sunacak bilgi üretmeyi amaçlıyor. Merkez, Türkiye genelindeki Körfez uzmanlarıyla aktif bir iletişim ağı sürdürürken, uluslararası düzeyde de akademik işbirliklerini geliştirmeye devam ediyor.