İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Seyfi Beyaz Tahliye Edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ev hapsiyle tahliye edildi.
İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında şüpheli Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı gerekçesiyle 'ev hapsi' kararıyla tahliye edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 Nisan'da tutuklanan Beyaz İnşaat'ın sahibi Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdi. Beyaz, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliye edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel