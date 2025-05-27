İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 25 Kişi Tutuklandı

İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 25 Kişi Tutuklandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 46 kişiden 25'i tutuklanırken, 21 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve İBB yönetiminden diğer önemli isimler bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında düzenlenen 4'ncü dalga operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden, aralarında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'un da bulunduğu 25 kişi, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. 21 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbüllü, Nezahat Kurt ve Koruma Müdürü Mustafa Akın'ın da aralarında yer aldığı 45 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Öte yandan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın da ifadeleri alındı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından 36 şüpheli tutuklama talebiyle, 10 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

25 KİŞİ TUTUKLANDI

Aralarında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık, Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da bulunduğu 25 kişi tutuklandı. 21 kişi ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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